«Резкое повышение температуры до 40, боли, покраснение». В соседней с Беларусью Латвии бьют тревогу из-за инфекции, которую разносят крысы

Сейчас по общественной инициативе горожане собирают подписи, чтобы найти решение проблемы. При этом отмечается, что от крыс и мышей рижане, особенно живущие в центре столицы, страдают уже не менее двух лет. И с наступлением холодов ситуация усугубляется, так как крысы и мыши пробираются в дома и заражают продукты питания. В Риге распространяется опасное инфекционное заболевание лептоспироз, переносчиками которого являются преимущественно грызуны.