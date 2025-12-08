«Резкое повышение температуры до 40, боли, покраснение». В соседней с Беларусью Латвии бьют тревогу из-за инфекции, которую разносят крысы

В столице соседней с Беларусью Латвии жители массово жалуются на рост числа крыс и распространение опасной инфекции, пишет БелТА со ссылкой на местные СМИ.
Так, жители Риги бьют тревогу из-за роста числа крыс в городе, а также распространения лептоспироза — опасной и для людей, и для домашних животных инфекции.
Сейчас по общественной инициативе горожане собирают подписи, чтобы найти решение проблемы. При этом отмечается, что от крыс и мышей рижане, особенно живущие в центре столицы, страдают уже не менее двух лет. И с наступлением холодов ситуация усугубляется, так как крысы и мыши пробираются в дома и заражают продукты питания. В Риге распространяется опасное инфекционное заболевание лептоспироз, переносчиками которого являются преимущественно грызуны.
— Еще росту числа крыс способствуют биологические контейнеры для отходов, в которых крысы прогрызают дырки, чтобы питаться отходами, — прокомментировала автор общественной инициативы Татьяна Боднаре-Юдина.
От Рижского самоуправление горожане требуют централизованных мер для дератизации во всем городе в комплексе с уборкой территорий и мерами для предотвращения нового нашествия крыс.
К слову, с начала 2025-го в Латвии зарегистрировали 25 случаев лептоспироза, что в разы больше предыдущих лет, один человек умер.
В Центре профилактики и контроля заболеваний Латвии сообщили, что больные мыши и крысы распространяют бактерии в почве или воде. Для инфекции характерен длительный инкубационный период — от 2 до 20 дней, что препятствующий быстрому установлению диагноза. А начинается заболевание с гриппозных симптомов: резкое повышение температуры до 40 градусов, болей головы, мышц, в животе, покраснениях, рвоты. Однако довольно быстро может появиться еще и желтуха.
— Чаще всего пациенты попадают в больницу уже с выраженной интоксикацией, что говорит о тяжелом течении болезни, — прокомментировала эпидемиолог Центра Сигита Гейда.
Еще мы писали, что Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.
Тем временем белорусы могут быть оштрафованы за гирлянды на окнах — в каких случаях.