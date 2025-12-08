Польза и вред манго для организма, калорийность, как выбрать фрукт и как его правильно есть

Манго — не просто лакомство, а кладезь полезных веществ. Этот фрукт незаменим в холодный сезон для поддержания иммунитета, он благотворно влияет на сердце и зрение и улучшает гликемический индекс, отметили специалисты. «Газета.Ru» рассказывает, чем полезно манго, какие витамины и минералы оно содержит и кому лучше избегать этот фрукт.
Что такое манго.
Манго — это съедобный косточковый плод, который растет на тропическом дереве рода Манго (Mangifera) семейства Сумаховые. Растение культивируют на территории Индии, Индонезии, Китая, Мексики, Таиланда, Филиппин и других стран с тропическим и субтропическим климатом.
Наиболее известный вид — Манго индийское. В высоту это дерево достигает 25−30 метров. Однако в мире произрастает несколько сотен сортов манго. В зависимости от сорта плоды дерева могут быть желтыми, оранжевыми, красными или зелеными, по форме — овальными или круглыми.
В среднем масса плода — 800 граммов, но бывают и более крупные экземпляры. Внутри плода находится одна плоская продолговатая косточка, она с трудом отделяется от мякоти. Спелые плоды обладают незабываемым сладким вкусом и ароматом.
Какие полезные вещества содержатся в манго.
Плюсы манго простираются гораздо дальше гастрономических рамок, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Этот фрукт является кладезем полезных веществ.
КБЖУ манго (на 100 г):
* Калорийность — 60 ккал;
В манго содержатся следующие витамины и минералы:
* Витамин С: главный защитник иммунитета. Его в манго почти столько же, сколько в лимонах. Он укрепляет стенки сосудов и помогает усваиваться железу.
Польза манго для организма.
Главное достоинство манго — высокая концентрация аскорбиновой кислоты, обратила внимание биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.
Это составляет 40−60% суточной потребности взрослого человека, что делает манго более богатым источником аскорбиновой кислоты, чем многие цитрусовые.
«Особенно ценно, что в незрелых плодах больше аскорбиновой кислоты, тогда как спелые фрукты богаты каротиноидами и витаминами группы В. А еще, помимо витаминов и минералов, в манго содержатся уникальные биоактивные соединения», — подчеркнула Дивинская.
Фитохимические вещества в составе манго:
* Мангиферин — полифенол, названный в честь манго. Это мощный антиоксидант, известный своими противовоспалительными и кардиопротекторными свойствами. Мангиферин способен защищать клетки миокарда от окислительного стресса и снижать уровень холестерина низкой плотности.
Среди наиболее важных полезных свойств манго для организма Анна Дивинская выделила следующие:
~1. Поддержка иммунной системы~
Высокое содержание аскорбиновой кислоты делает манго эффективным иммуномодулятором. Витамин С стимулирует синтез интерферонов, усиливает активность лейкоцитов и способствует образованию антител. Бета-каротин дополнительно поддерживает иммунный ответ, превращаясь в организме в ретинол, необходимый для поддержания целостности слизистых оболочек — первой линии защиты от патогенов.
Витамин Е и полифенолы обеспечивают антиоксидантную защиту иммунных клеток от повреждений свободными радикалами. Цинк и магний участвуют в регуляции иммунного ответа.
~2. Польза для кожи и замедление старения~
Аскорбиновая кислота — ключевой кофактор для синтеза коллагена. Регулярное употребление манго способствует поддержанию эластичности кожи и может замедлять образование морщин.
Бета-каротин обладает фотопротекторными свойствами, защищая кожу от ультрафиолетового излучения на клеточном уровне. Витамин А регулирует работу сальных желез, предотвращая закупорку пор. Именно поэтому экстракты манго часто включают в состав косметических средств.
Полифенолы манго нейтрализуют активные формы кислорода и защищают клетки от окислительного стресса — основного фактора преждевременного старения. Витамин Е усиливает этот эффект, стабилизируя клеточные мембраны.
~3. Мощные антиоксидантные свойства~
Манго содержит комплекс антиоксидантов, которые обеспечивают многоуровневую защиту от окислительного повреждения клеток. Витамины С и Е работают синергично: аскорбиновая кислота восстанавливает окисленную форму витамина Е, продлевая его антиоксидантное действие.
Полифенолы манго, особенно мангиферин, демонстрируют способность защищать ДНК от повреждений. Это потенциально снижает риск развития хронических заболеваний, связанных с окислительным стрессом, включая сердечно-сосудистые патологии, нейродегенеративные заболевания и онкологические процессы.
~4. Укрепление зрения~
Манго содержит сразу несколько нутриентов, критически важных для здоровья глаз:
* Лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые избирательно накапливаются в сетчатке. Они действуют как природный светофильтр, защищая фоторецепторы от повреждения синим светом. Эти вещества снижают риск возрастной дегенерации и катаракты.
~5. Кардиопротекторное действие~
Манго благотворно влияет на сердце. Этот эффект обусловлен несколькими механизмами:
* Калий и магний регулируют артериальное давление, способствуют расслаблению гладкой мускулатуры сосудов. Мангиферин снижает концентрацию «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, что уменьшает риск атеросклероза.
~6. Поддержка пищеварительной системы~
Манго содержит пищевые волокна и пектины, которые:
* Стимулируют перистальтику кишечника, предотвращая запоры;
«Исследование показало, что ежедневное употребление манго в течение четырех недель улучшает работу пищеварительной системы. Сушеная кожура плода, которая на 40% состоит из клетчатки, обладает пребиотическими свойствами», — подчеркнула Анна Дивинская.
Ферменты манго облегчают переваривание углеводов, что объясняет традиционное использование фрукта в сочетании с «тяжелыми» блюдами в восточных кухнях.
~7. Потенциальное противоопухолевое действие~
Наиболее интригующими с научной точки зрения являются антиканцерогенные свойства манго, отмечает Анна Дивинская. Лабораторные исследования показывают, что лупеол и галловая кислота способны губительно воздействовать на раковые клетки определенных типов.
«Полифенолы манго изучаются в контексте профилактики онкологических заболеваний крови, толстой кишки, легких, предстательной и молочной желез. Мангиферин в экспериментах на животных демонстрировал способность либо останавливать рост раковых клеток, либо вызывать их гибель», — добавила нутрициолог.
~8. Нейропротекторное действие и поддержка когнитивных функций~
Витамины группы В, особенно пиридоксин (В6), участвуют в синтезе нейромедиаторов — серотонина, дофамина и ГАМК. Это объясняет подъем настроения после употребления манго. Фрукт содержит растительные соединения, которые активизируют мыслительные процессы и усиливают способность к запоминанию информации.
Антиоксиданты манго защищают нейроны от окислительного стресса, что теоретически может снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Мангиферин показал нейропротекторные свойства в исследованиях на животных.
~9. Противовоспалительное действие~
Аскорбиновая кислота и лупеол обладают противовоспалительными свойствами, снижая концентрацию провоспалительных цитокинов. В средневековье манго использовали для лечения воспалительных заболеваний — например, в Испании его применяли при цинге наравне с цитрусовыми.
Манго включают в диету при заболеваниях почек, в том числе при пиелонефрите, благодаря мягкому диуретическому эффекту калия и антисептическим свойствам.
~10. Снижение риска развития диабета и ожирения~
Ежедневное употребление манго у людей с преддиабетом улучшает гликемический индекс, усиливает насыщение. Волокна и пектины способствуют более медленному всасыванию сахаров.
Вред манго для организма.
Несмотря на всю пользу, употреблять манго нужно с умом, предупреждает Зарема Тен.
«Возможны аллергические реакции. Они встречаются редко, но все же бывают. Чаще всего реакция возникает не на саму мякоть, а на кожуру, которая содержит вещество урушиол — как в ядовитом плюще. Если у вас есть аллергия на фисташки или кешью — растения из одного с манго семейства, проявите осторожность», — рекомендует Зарема Тен.
Ключевое правило при употреблении плода — умеренность. Манго — сладкий фрукт. В нем высокое содержание фруктозы.
При переедании, особенно незрелых плодов, может возникнуть расстройство желудка, вздутие или диарея. Такой эффект обусловлен большим количеством клетчатки и фруктовых кислот.
«Манго — это вкусный и полезный фрукт, который может разнообразить ваш рацион и подарить организму целый спектр витаминов и антиоксидантов. Наслаждайтесь им в меру, выбирайте спелые плоды, и тогда “король фруктов” станет вашим верным союзником в поддержании здоровья и хорошего настроения», — резюмировала Зарема Тен.
Манго в кулинарии.
Существует несколько вариантов употребления манго. У каждого из них свои особенности, отметила Анна Дивинская.
* Свежее манго — оптимальный способ получить максимум пользы из фрукта, так как термическая обработка снижает содержание некоторых витаминов, прежде всего аскорбиновой кислоты. Выбирайте спелые плоды с приятным ароматом у плодоножки, слегка мягкие при надавливании.
Рецепты блюд с манго.
~Салат «Тропическое настроение» от Заремы Тен~
Ингредиенты:
* 1 спелое манго, нарезанное кубиками,
Заправка:
Смешайте 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лайма, щепотку соли и черного перца.
Приготовление:
Соедините все ингредиенты в миске, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Дивинская рекомендует включить в рацион смузи, десерты и основные блюда на основе манго.
~Смузи из манго и греческого йогурта~
Ингредиенты:
* 150 г мякоти спелого манго;
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Такой завтрак обеспечит белком (из йогурта), пробиотиками, витаминами и минералами.
~Чиа-пудинг с манго~
Ингредиенты:
* 3 столовые ложки семян чиа;
Приготовление:
Смешать семена чиа с молоком, оставить на ночь в холодильнике. Утром выложить слоями с пюре манго.
~Курица с манго по-тайски~
Ингредиенты:
* 500 г куриного филе;
Приготовление:
Замариновать курицу в пюре из манго с приправами на 2 часа, затем обжарить и потушить в кокосовом молоке. Подавать с рисом и свежими овощами.
Важные факты о манго.
Манго часто обрабатывают пестицидами и веществами для ускорения созревания, напоминает нутрициолог Дивинская. Поэтому нужно всегда тщательно мыть фрукты перед употреблением, а при возможности — выбирать органическую продукцию.
«Важно помнить, что незрелое манго содержит больше органических кислот и может раздражать слизистую желудка, вызывая изжогу или гастрит. Перезрелые плоды могут начать бродить, что приводит к кишечным расстройствам», — пояснила нутрициолог.
Манго безопасно при беременности в умеренных количествах и является хорошим источником фолиевой кислоты, необходимой для развития нервной трубки плода. Однако если женщина никогда не ела манго до беременности, Дивинская не советует вводить его в рацион в этот период из-за риска аллергической реакции.
«Детям манго можно вводить в прикорм с шести-семи месяцев после консультации с педиатром. Начинать следует с небольших порций, постепенно увеличивая количество. Детям до 3 лет рекомендуется давать не более половины плода в день. Всегда следите за возможными аллергическими реакциями», — добавила нутрициолог.
Разнообразие рациона остается ключевым принципом здорового питания, напоминает нутрициолог. Ни один продукт, даже такой полезный, как манго, не может обеспечить все потребности организма в нутриентах.