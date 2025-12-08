Названы даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ для выпускников Ростовской области в 2026 году. Такая информация появилась на сайте Министерства просвещения России.
Совместно с Рособрнадзором ведомство утвердило расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников донского региона.
ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. В основной период экзамены начнутся 1 июня — историей, литературой и химией, 4 июня выпускники напишут русский язык, 8 июня — математику, далее по расписанию будут обществознание, физика, биология, география и иностранные языки.
ОГЭ для девятиклассников также разделен на три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — с 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября. В основной период ребята начнут с математики 2 июня, русский язык запланирован на 9 июня, остальные предметы — в разные дни июня.
В расписании предусмотрены резервные дни для пересдачи экзаменов и возможности повторно сдать предмет до поступления в вуз.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).