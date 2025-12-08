Названы даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ для выпускников Ростовской области в 2026 году

ОГЭ для девятиклассников также разделен на три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — с 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября. В основной период ребята начнут с математики 2 июня, русский язык запланирован на 9 июня, остальные предметы — в разные дни июня.