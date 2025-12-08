Союз страховщиков предложил рассылать «письма счастья» об отсутствии ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил рассылать «письма счастья» водителям, которые нарушили правила дорожного движения и при этом не имеют полиса обязательного автострахования (ОСАГО). Об этом в понедельник, 8 декабря, заявил председатель союза Евгений Уфимцев.
— Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например за превышении скорости, одновременно не прислать второе «письмо счастья», где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО, — отметил Уфимцев на круглом столе в Общественной палате, передает РИА Новости.
28 ноября Центробанк сообщил, что внес изменения в тарифы ОСАГО. В частности, тарифный коридор расширился на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов — для них границы увеличились на 40 процентов.
«Вечерняя Москва» выяснила, продолжает ли действовать полис ОСАГО, если произошли изменения в персональных данных водителя, к примеру — если человек сменил имя, фамилию или водительские права.
12 ноября в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, которые будут фиксировать с помощью камер, но не чаще одного раза в сутки.