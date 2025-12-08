В Kaspersky заявили, что каждый 200-й пароль из утечек кончался на «2024»

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что каждый двухсотый пароль из утечек данных, которые произошли с 2023 по 2025 годы, заканчивался на «2024».
Также «Лаборатория Касперского» установила, что 10% всех утекших паролей содержали не просто число, а число, схожее с датами — от 1990 до 2025.
Кроме того, эксперты выяснили, что одной из самых распространенных для пароля составляющей также является английское слово love. Помимо этого, в паролях чаще всего встречаются названия стран и имена.
Напомним, накануне стало известно, что в обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации через ключ доступа (Passkey).