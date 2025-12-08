Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Kaspersky заявили, что каждый 200-й пароль из утечек кончался на «2024»

Распространенной для пароля составляющей также является английское слово love.

Источник: Аргументы и факты

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что каждый двухсотый пароль из утечек данных, которые произошли с 2023 по 2025 годы, заканчивался на «2024».

Также «Лаборатория Касперского» установила, что 10% всех утекших паролей содержали не просто число, а число, схожее с датами — от 1990 до 2025.

Кроме того, эксперты выяснили, что одной из самых распространенных для пароля составляющей также является английское слово love. Помимо этого, в паролях чаще всего встречаются названия стран и имена.

Напомним, накануне стало известно, что в обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации через ключ доступа (Passkey).