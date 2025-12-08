Хозяйства Гомельской области завершают постановку техники на хранение

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Гомельской области завершают постановку техники на хранение после сезона полевых работ. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник, передает корреспондент БЕЛТА.
На совещании обсудили процесс наведения порядка на территории сельскохозяйственных организаций региона. Как отметил Анатолий Гапоник, в фокусе внимания — и технологические вопросы, и непосредственно наведение порядка. По его словам, выезды в районы показывают: причиной выявленных недостатков зачастую становится ослабленный спрос на местах.
В целом с 29 ноября в регионе работы вели 141 организации на более чем 750 объектах: на 432 животноводческих объектах, 139 машинно-тракторных парках, 67 территориях складов, 137 зернотоках.
Анатолий Гапоник конкретизировал: в машинно-тракторных парках ремонтировали и устанавливали ограждения, проводили побелку помещений, вывозился мусор, металлолом, шины. «На завершающем этапе постановка техники на хранение. Этому вопросу тоже уделяется много внимания при посещении сельскохозяйственных предприятий», — подчеркнул Анатолий Гапоник.
Также за неделю в области вывезено более 330 тыс. т органики 337 единицами техники. Дополнительно созданы механизированные отряды для этих работ.
На животноводческих объектах ремонтировали ограждения, кормовые столы, дезбарьеры, освещение, системы водопоения, восстанавливали стойловое оборудование, также шла побелка помещений, домиков, уборка, в том числе вывозка мусора, перечислил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. «В целом работы в сельхозорганизациях осуществлялись как силами работников сельхозпредприятий, так и с привлечением шефских организаций. Работа продолжается, работы еще очень много», — добавил руководитель.
«На животноводство большая ставка. Поэтому задачи должны быть поставлены так, чтобы были конкретные результаты. И придется работать очень напряженно», — подытожил председатель облисполкома Иван Крупко. -0-