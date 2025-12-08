Хозяйства Гомельской области завершают постановку техники на хранение

На животноводческих объектах ремонтировали ограждения, кормовые столы, дезбарьеры, освещение, системы водопоения, восстанавливали стойловое оборудование, также шла побелка помещений, домиков, уборка, в том числе вывозка мусора, перечислил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. «В целом работы в сельхозорганизациях осуществлялись как силами работников сельхозпредприятий, так и с привлечением шефских организаций. Работа продолжается, работы еще очень много», — добавил руководитель.