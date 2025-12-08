Суд Петербурга увеличил срок заключения миллиардеру Александру Ебралидзе

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 8 декабря приговорил бывшего главу «Констанс-банка» и экс-владельца компании «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), а также отеля «Талион Империал» Александра Ебралидзе к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Суд признал Ебралидзе виновным в уклонении от уплаты налогов и в хищении средств банка (решение по этому эпизоду вынесено в конце 2023 года). После оглашения приговора фигурант был взят под стражу в зале суда.
Следствие установило, что в период с января 2017 по октябрь 2020 года, будучи гендиректором и соучредителем СТОД, Ебралидзе заключал фиктивные сделки с компаниями, которые не осуществлявшими реальной деятельности. Это позволило ему незаконно получить налоговые вычеты по НДС, в результате чего бюджет лишился 181,2 млн рублей.
По делу об уклонении от уплаты налогов Ебралидзе признал вину, и процесс прошёл в особом порядке. Отдельно суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев колонии и лишил на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учёта.
В 2021 году Ебралидзе был задержан по делу о хищении 3 млрд рублей со счетов «Констанс-банка» в 2016 году. В 2022 году арбитражный суд объявил его банкротом.
В начале 2020-х годов состояние Ебралидзе превышало 3,1 млрд рублей.
