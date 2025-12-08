Суд Петербурга увеличил срок заключения миллиардеру Александру Ебралидзе

Следствие установило, что в период с января 2017 по октябрь 2020 года, будучи гендиректором и соучредителем СТОД, Ебралидзе заключал фиктивные сделки с компаниями, которые не осуществлявшими реальной деятельности. Это позволило ему незаконно получить налоговые вычеты по НДС, в результате чего бюджет лишился 181,2 млн рублей.