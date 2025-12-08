Рузская красавица едет в Кремль

В этом году главная новогодняя елка была найдена в Рузском муниципальном округе, рядом с деревней Землино. Ее высота — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, размах нижних ветвей — 11 метров. Возраст дерева, которое украсит сердце столицы, — ровно 100 лет. Конкурсное жюри выбрало эту ель среди 24 претенденток. Рузский лес дарит уже вторую главную елку страны — первая стала украшением Соборной площади в 2014 году, ее возраст тоже составлял 100 лет. «Поиск лесной красавицы начинается задолго до Нового года — еще с весны. Этим ежегодно занимаются наши лесничие. Как правило, они находят несколько десятков елей, соответствующих критериям, а затем уже специальная комиссия объезжает территории и выбирает самую достойную, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей ЛАРЬКИН. — Безусловно, самый важный критерий — это внешняя привлекательность. Елка должна бытьпушистой, конфигурация соответствовать пирамидальной форме, нижняя крона — минимум 10 метров в ширину, ствол ровный и диаметром более полуметра, рост — свыше 25 метров, а возраст — старше 90 лет».Главную новогоднюю ель России нашел старший участковый лесничий Дороховскогоучасткового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мухтар Магомедов. В качестве поощрения он получил ключи от нового служебного автомобиля. После спила главную новогоднюю елку России бережно упакуют, чтобы не повредитьроскошные ветви, и подготовят к транспортировке. В Кремль она отправится 10 декабря — ее повезет Дед Мороз на специальном автопоезде. На Соборной площади дерево простоит до Крещения. Затем его демонтируют, и ель обретет вторую жизнь: семена из ее шишек посеют по всей стране, ветки и хвоя пойдут на корм для животных подмосковных зоопарков, а из древесины изготовят памятные сувениры.