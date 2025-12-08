На Солнце за сутки произошло пять мощных вспышек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять мощных вспышек класса Х и М зафиксированы на Солнце 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский Институт прикладной геофизики.
Отмечается, что одна из них относилась к высочайшему классу Х, четыре остальные — к классу М. Часть вспышек зарегистрирована в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298.
Ранее ученые предупреждали, что в период с 9 по 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури уровня G2-G3 в результате прихода к Земле выброса плазмы.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. -0-