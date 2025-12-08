Мошенники похитили у пенсионерки из Солигорска более Br120 тыс

В Солигорском РОВД напомнили, как работает преступная схема. Под различными благовидными предлогами жертв убеждают по телефону сообщить свои персональные данные или код из СМС-сообщения. Вскоре поступает очередной звонок, и звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов. Он поясняет, что жертва передала свои личные данные мошенникам, и для того, чтобы спасти свои сбережения или избежать конфискации, необходимо следовать их инструкциям. Во всех случаях инструкции приводят к хищению средств: «декларирование», «перевод на безопасный счет» или передача курьеру. -0-