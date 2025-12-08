Российский дрон снял, как ему помахали рыбаки в Харьковской области

Telegram-канал «Старше Эдды» опубликовал видео встречи российского дрона с рыбаками в Харьковской области на Печенежском водохранилище.
Видео снято с БПЛА. На кадрах он приближается к лодке, в которой сидят два человека. Они начинают махать дрону руками.
По данным Telegram-канала, БПЛА занимался поиском целей в районе водоема. В определенный момент он обнаружил лодку. Однако оператор дрона заметил, что в ней находились не военные, а рыбаки. В результате беспилотник изменил свой курс.
Ранее в Сети появилось видео охоты российского дрона на украинского военного.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше