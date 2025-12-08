Ричмонд
Российский дрон снял, как ему помахали рыбаки в Харьковской области

В Харьковской области дрон РФ обнаружил лодку с рыбаками, которые помахали ему руками.

Источник: Аргументы и факты

Telegram-канал «Старше Эдды» опубликовал видео встречи российского дрона с рыбаками в Харьковской области на Печенежском водохранилище.

Видео снято с БПЛА. На кадрах он приближается к лодке, в которой сидят два человека. Они начинают махать дрону руками.

По данным Telegram-канала, БПЛА занимался поиском целей в районе водоема. В определенный момент он обнаружил лодку. Однако оператор дрона заметил, что в ней находились не военные, а рыбаки. В результате беспилотник изменил свой курс.

Ранее в Сети появилось видео охоты российского дрона на украинского военного.

