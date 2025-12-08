Эксперт Бачище посоветовал использовать зимой защитные кремы-криопротекторы

Бачище особо подчеркнул важность солнцезащиты даже зимой, особенно во время отдыха в горах или длительных прогулок. Он рекомендовал выбирать средства с SPF 30−50 и обновлять защиту каждые 2−3 часа. Для области вокруг глаз и губ необходимы специализированные средства с церамидами, пантенолом и успокаивающими компонентами.