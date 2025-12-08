Эксперт Бачище посоветовал использовать зимой защитные кремы-криопротекторы

Специальные кремы и безводные гели способны эффективно защитить кожу от обветривания и обезвоживания в зимний период. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал косметолог Никита Бачище.
По словам эксперта, основу зимней защиты должны составлять средства с силиконами, восками, растительными маслами и витамином F, которые уменьшают теплоотдачу. Для очищения кожи в холодное время года необходимо использовать мягкие средства, не нарушающие липидный барьер. На открытые участки тела можно наносить более плотные составы на основе парафина или вазелина.
Бачище особо подчеркнул важность солнцезащиты даже зимой, особенно во время отдыха в горах или длительных прогулок. Он рекомендовал выбирать средства с SPF 30−50 и обновлять защиту каждые 2−3 часа. Для области вокруг глаз и губ необходимы специализированные средства с церамидами, пантенолом и успокаивающими компонентами.
Для интенсивного увлажнения и восстановления кожи после пребывания на холоде косметолог советует применять сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы с церамидами, скваланом и растительными маслами. Для зимних путешествий он рекомендует собирать компактную косметичку с многофункциональными средствами.
