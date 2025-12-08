Ричмонд
Жителям Башкирии стало проще купить новое авто: но во многих других регионах России машины доступнее

Башкирия заняла 42 место среди регионов доступности покупки нового авто.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия заняла 42-ю позицию в общероссийском рейтинге регионов по доступности покупки нового автомобиля, составленном аналитическим агентством РИА Рейтинг. В прошлом году республика находилась на 37-м месте.

Согласно исследованию, в Башкирии 16% семей могут позволить себе приобрести и содержать недорогой автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей в кредит. Более дорогую машину за 2,9 миллиона рублей могут купить 4,2% семей региона.

Годом ранее эти показатели были ниже: авто за 1,2 миллиона рублей могли себе позволить 14,1% семей, за 2,9 миллиона — 3,8%. Несмотря на рост доступности в абсолютных цифрах, республика опустилась в рейтинге из-за более быстрого улучшения показателей в других субъектах РФ.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 57,8% семей могут купить автомобиль за 1,3 миллиона рублей, а 29,1% — за 2,9 миллиона рублей. Второе и третье места заняли Чукотский АО и Магаданская область соответственно. В первую десятку также вошли ХМАО, Москва, Ненецкий АО, Сахалинская область, Камчатский край, Якутия и Мурманская область.

На последнем месте оказалась Ингушетия, где машину за 1,3 миллиона рублей могут купить лишь 1,9% семей. Замыкают рейтинг Чечня и Дагестан.

В целом по России автомобиль за 1,3 миллиона рублей могут приобрести 20,5% семей, за 2,9 млн рублей — 6,6% семей. В 2024 году эти показатели составляли 17,6% и 5,7% соответственно.

При расчете рейтинга учитывался кредит с первоначальным взносом 20% и сроком 3 года, а также расходы на страховки, топливо и техобслуживание. Предполагалось, что семья направляет на машину 50% средств, оставшихся после вычета прожиточных минимумов.

