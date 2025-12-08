Жителям Башкирии стало проще купить новое авто: но во многих других регионах России машины доступнее

Годом ранее эти показатели были ниже: авто за 1,2 миллиона рублей могли себе позволить 14,1% семей, за 2,9 миллиона — 3,8%. Несмотря на рост доступности в абсолютных цифрах, республика опустилась в рейтинге из-за более быстрого улучшения показателей в других субъектах РФ.