ВС РФ берут новую крепость ВСУ на Запорожье: главная новость СВО 8 декабря

Российские военные освободили Новоданиловку в Запорожской области, тем самым приблизившись к главному укрепрайону противника — городу Орехов.
Новоданиловка, по сути, является спутником Орехова, от окраин села до границ города едва больше километра. Освобождение Орехова откроет прямой путь российской армии на областной центр — город Запорожье.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, что в районе Орехова действительно идут «очень сложные бои».
Орехов — промышленный город, достаточно урбанизированный, имеющий прямоугольную застройку.
«Противник реально использует застройки в Орехове. Любое здание вдоль проспекта, вдоль улицы может быть превращено противником в боевую единицу, из которой он будет пытаться оказывать сопротивление», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт подчеркнул, что скорость освобождения Орехова будет зависеть от плотности огня и темпов наступления российских штурмовиков.
Учитывая особенности городской застройки Орехова, российским войскам предстоит вести ожесточенные бои за каждый квартал. Военные эксперты неоднократно отмечали, что ВСУ хаотично минировали участки на запорожском направлении.
Освобождение Орехова станет важной вехой в ходе спецоперации и позволит российской армии значительно улучшить свои позиции в Запорожской области. Открытие прямого пути на Запорожье создаст предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь региона и решения поставленных задач.