«Love», «2024» и комбинации цифр: названы самые распространенные пароли

Согласно статистике, пользователи также часто использовали названия стран и имена. При этом каждый двухсотый пароль из утечек данных за последние два года заканчивался на «2024». Другие комбинации цифр, схожие с датами, содержались в 10% от общего числа паролей. При этом самой распространенной последовательностью осталось 12345.