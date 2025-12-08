«Love», «2024» и комбинации цифр: названы самые распространенные пароли

Слово Love (любовь — Прим. ред.) стало самой распространенной составляющей в паролях за 2023−2025. Об этом сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».
Согласно статистике, пользователи также часто использовали названия стран и имена. При этом каждый двухсотый пароль из утечек данных за последние два года заканчивался на «2024». Другие комбинации цифр, схожие с датами, содержались в 10% от общего числа паролей. При этом самой распространенной последовательностью осталось 12345.
По данным «Лаборатории Касперского», средний срок жизни пароля пользователей составляет от 3,5 до 4 лет. 54% обнаруженных в утечках персональных паролей были выявлены и в других массивах информации, попавших ранее в Сеть.
Ранее KP.RU сообщал, что слово «Тревожность» стало «Словом года 2025» по итогам народного голосования в России. В топ самых популярных слов в различных номинациях также вошли «Окак», «ИИ» и «Промпт».