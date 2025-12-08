Беларусь и Россия прорабатывают варианты сотрудничества в подготовке кадров для туризма

«Сотрудничество в сфере туризма может выйти на новый уровень через создание совместных образовательных кластеров или консорциумов, которые стали бы центрами взаимодействия с бизнесом, органами власти по подготовке кадров для туриндустрии. Перспективно и развитие совместных научно-практических школ, где студенты и начинающие предприниматели могли бы превращать свои идеи в туристические стартапы. Было бы интересно сделать совместные магистерские программы или программы профобразования. Это поможет сформировать пул специалистов, которые будут владеть нормативной базой обеих стран, понимать ресурсную базу как регионов России, так и Беларуси», — считает эксперт.