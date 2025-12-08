8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия прорабатывают варианты сотрудничества в подготовке кадров для туризма. Перспективы совместных проектов обсудили на первой отраслевой конференции «Кадры в туриндустрии Союзного государства» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Проректор Российской международной академии туризма Татьяна Рассохина отметила, что развитие кадрового потенциала в отрасли — общая задача для России и Беларуси и ее важно решать совместно, консолидированными усилиями. Выпускники белорусских вузов работают в России, а российских находят возможности трудоустройства в Беларуси. Турпоток растет, строятся новые объекты. Ощущается дефицит кадров.
«Вызовы актуальны для всех. Ни бизнес, ни образовательные структуры в одиночку не справятся. Мы уже отрабатываем механизмы сотрудничества на разных уровнях — от предприятий и отраслевых ассоциаций до крупных госкорпораций», — сказала Татьяна Рассохина.
В пример она привела проект с госкорпорацией «Росатом», где Академия туризма готовит кадры для 31 города атомной отрасли. Это моногорода, где создание комфортной среды и туристской инфраструктуры критично для жизни и привлечения новых жителей. Специалисты обучают, как формировать привлекательные туристические дестинации, работать с брендингом, маркетингом, нормативной базой. Российская международная академия туризма предлагает подключить к проекту Островец.
Татьяна Рассохина считает, что российский опыт может быть полезен и Беларуси. Россия же заинтересована перенять белорусский опыт в сфере экологического туризма, санаторно-курортного отдыха, экскурсионной подготовки и распределения выпускников.
Директор Центра проектно-образовательных технологий и карьерного развития географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталия Шабалина в свою очередь отметила, что конференция в Минске своевременна. Страны формируют единое туристическое пространство. Новые маршруты и проекты требуют качественного научного и кадрового сопровождения.
«Сотрудничество в сфере туризма может выйти на новый уровень через создание совместных образовательных кластеров или консорциумов, которые стали бы центрами взаимодействия с бизнесом, органами власти по подготовке кадров для туриндустрии. Перспективно и развитие совместных научно-практических школ, где студенты и начинающие предприниматели могли бы превращать свои идеи в туристические стартапы. Было бы интересно сделать совместные магистерские программы или программы профобразования. Это поможет сформировать пул специалистов, которые будут владеть нормативной базой обеих стран, понимать ресурсную базу как регионов России, так и Беларуси», — считает эксперт.
Заместитель председателя правления Республиканского союза туриндустрии Дмитрий Скворчевский обратил внимание на тему аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. В Беларуси действует строгий маршрутный принцип: каждый маршрут требует отдельной защиты, что создает очереди на аттестацию, мешает гибко реагировать на запросы туристов и сдерживает развитие рынка. Эксперты предлагают рассмотреть территориальный принцип, как практикуется в России и ряде европейских стран.
Также на конференции поднимали тему роли онлайн-форматов для повышения квалификации, вопросы удержания персонала, мировые тенденции в отрасли.
Дефицит кадров в туризме — общемировая тенденция. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, к 2035 году нехватка специалистов в сфере туризма превысит 18%. В Беларуси около 20 вузов и колледжей ежегодно выпускают примерно тысячу специалистов в сфере туризма, но не все остаются в отрасли. -0-