Анна Калашникова раскрыла секреты новогоднего уюта в своей новой квартире

Светская львица, модель и ведущая Анна Калашникова поделилась, как создаёт праздничную атмосферу в доме. После недавнего переезда её прежняя ёлка оказалась слишком мала для просторных комнат, и Анне пришлось выбрать новую — высокую и пушистую. Признаваясь, что обожает украшать её самостоятельно, она посвящает этому процессу целые сутки, превращая наряд ели в особый ритуал. Из практичных соображений Анна выбирает только искусственные ели — так праздник в её доме длится дольше. Иногда нарядная красавица стоит в её квартире вплоть до лета, напоминая о зимнем чуде даже в тёплые дни и создавая особое настроение в преддверии её собственного дня рождения. Подробнее о том, как Анна создаёт новогоднюю сказку вокруг себя — смотрите в нашем видео.