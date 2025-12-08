Ричмонд
Telegraph сообщил о рекордных темпах продвижения России в зоне СВО в ноябре

Россия занимает территорию на Украине самыми быстрыми темпами с начала боевых действий на фоне зашедших в тупик мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщила газета The Telegraph.

По данным журналистов, таким темпам продвижения войск способствует растягивание украинской армии вдоль фронта из-за нехватки резервов.

— После того как Украина направила некоторые из своих лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания Покровска (Красноармейска — прим. «ВМ»), российские войска смогли растянуть резервы Киева по 630-мильному фронту (свыше одной тысячи километров — прим. «ВМ»), открыв уязвимые места на юго-востоке и на севере, — передает РБК.

В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что российские войска уничтожили несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп на подступах к Купянску. Согласно данным журналистов, украинское командование всеми силами пытается сохранить информационный шум вокруг города. На данный момент российские бойцы уничтожили уже 30 украинских военнослужащих.

