В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что российские войска уничтожили несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп на подступах к Купянску. Согласно данным журналистов, украинское командование всеми силами пытается сохранить информационный шум вокруг города. На данный момент российские бойцы уничтожили уже 30 украинских военнослужащих.