Эксперт Мясоедов: в РФ могут разблокировать доступ к звонкам в Telegram

Мессенджер Telegram может избежать полной блокировки в России, если наладит взаимодействие с властями по примеру других международных платформ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.
По его словам, администрация мессенджера могла бы начать сотрудничать с Россией аналогично тому, как она работает с Францией. Эксперт также не исключил, что Роскомнадзор со временем может разблокировать функцию звонков в приложении.
Мясоедов отметил, что многие игроки рынка усиливают работу с государственными органами, чтобы соответствовать российским требованиям.
Ранее Павел Мясоедов заявил, что у MAX есть отдельная служба по борьбе с мошенниками.