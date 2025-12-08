Ричмонд
Эксперт Мясоедов: в РФ могут разблокировать доступ к звонкам в Telegram

В будущем в РФ могут разблокировать доступ к звонкам в Telegram, если мессенджер наладит взаимодействие с властями страны.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер Telegram может избежать полной блокировки в России, если наладит взаимодействие с властями по примеру других международных платформ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По его словам, администрация мессенджера могла бы начать сотрудничать с Россией аналогично тому, как она работает с Францией. Эксперт также не исключил, что Роскомнадзор со временем может разблокировать функцию звонков в приложении.

Мясоедов отметил, что многие игроки рынка усиливают работу с государственными органами, чтобы соответствовать российским требованиям.

Ранее Павел Мясоедов заявил, что у MAX есть отдельная служба по борьбе с мошенниками.