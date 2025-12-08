Путину сообщили о потерявшем зрение бойце СВО, желающем стать психологом

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал президенту Владимиру Путину о ветеране специальной военной операции Александре Антонове, полностью потерявшем зрение, но решившем посвятить себя помощи людям.
«Он сам вышел с инициативой пройти обучение на психолога. Он говорит, я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна, и верну ему интерес к жизни», — сообщил Кузнецов.
Он добавил, что Народный фронт договорился с Военно-медицинской академией в Петербурге о предоставлении Антонову возможности пройти краткий курс по психологии. Кроме того, стало известно, что психфак МГУ разработал специальный базовый курс.
«Здесь не нужны никакие системные интегральные решения, но когда именно сами ребята будут оказывать помощь таким же своим однополчанам и бойцам, кажется, что мы эту цифру 83% военных, не обращающихся за психологической помощью, сможем немного сдвинуть и помочь нашим парням», — подчеркнул Кузнецов.
