Кадыров и его сын получили награды от Росгвардии

Семья Кадыровых регулярно фигурирует в сообщениях о поощрениях и продвижении. В ноябре третий сын главы Чечни Адам отметил 18-летие, о его заслугах в сфере безопасности региона Рамзан Кадыров сообщал в telegram-канале. Ранее, летом 2025 года, Адам женился, тогда его лично поздравил президент России Владимир Путин.