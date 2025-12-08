Ричмонд
Кадыров и его сын получили награды от Росгвардии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил медаль Росгвардии «За боевое отличие». Его сыну Ахмату — помощнику главы республики и секретарю местного совбеза — вручили почетную грамоту Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

Награду Рамзану Кадырову вручал глава Росгвардии.

«Эта почетная награда — прямое доказательство самоотверженной работы, мужества и твёрдой позиции Рамзана Ахматовича в деле защиты национальных интересов России и укреплении обороноспособности нашей страны», — написал Даудов. По его словам, награду Кадырову вручил глава Росгвардии Виктор Золотов. Комментируя награду сыну Кадырова, Даудов написал, что эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя.

Семья Кадыровых регулярно фигурирует в сообщениях о поощрениях и продвижении. В ноябре третий сын главы Чечни Адам отметил 18-летие, о его заслугах в сфере безопасности региона Рамзан Кадыров сообщал в telegram-канале. Ранее, летом 2025 года, Адам женился, тогда его лично поздравил президент России Владимир Путин.

