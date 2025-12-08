25-градусные морозы, снегопады и гололедица: жителей Башкирии предупредили о непогоде

По прогнозу синоптиков, на территории республики будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью на востоке пройдет небольшой снег. Температура воздуха резко понизится: ночью столбики термометров покажут −13, −18 градусов, а местами похолодает до −20, −25 градусов. Днем также будет морозно: −7, −12 градусов, местами до −17 градусов.