25-градусные морозы, снегопады и гололедица: жителей Башкирии предупредили о непогоде

Завтра, 9 декабря, в Башкирии ожидается погода с сильными морозами и сложными дорожными условиями. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения республики предупредил.
По прогнозу синоптиков, на территории республики будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью на востоке пройдет небольшой снег. Температура воздуха резко понизится: ночью столбики термометров покажут −13, −18 градусов, а местами похолодает до −20, −25 градусов. Днем также будет морозно: −7, −12 градусов, местами до −17 градусов.
Ветер будет северо-восточным со скоростью до восьми метров в секунду. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман с видимостью до километра.
Центр организации дорожного движения Башкирии призывал соблюдать ПДД и проявлять осторожность.
