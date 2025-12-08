Эксперт Палаццо: ужин после 19:00 зимой может привести к раздражительности

По словам специалиста, в холодное время года организм раньше начинает вырабатывать мелатонин из-за недостатка солнечного света. Поздний ужин запускает процесс пищеварения в момент, когда тело готовится ко сну. Это может привести к беспокойному сну, тяжести в животе, раздражительности и усталости на следующий день.