Эксперт Палаццо: ужин после 19:00 зимой может привести к раздражительности

Зимой последний прием пищи рекомендуется завершать до 19 часов. Такое мнение высказала диетолог Валентина Палаццо, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, в холодное время года организм раньше начинает вырабатывать мелатонин из-за недостатка солнечного света. Поздний ужин запускает процесс пищеварения в момент, когда тело готовится ко сну. Это может привести к беспокойному сну, тяжести в животе, раздражительности и усталости на следующий день.
Диетолог также рекомендовала избегать вечером сладостей и алкоголя. Идеальный ужин, по ее словам, должен состоять из нежирных белков, вареных овощей и небольшой порции сложных углеводов.
