Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Палаццо: ужин после 19:00 зимой может привести к раздражительности

Поздний ужин может привести к беспокойному сну и тяжести в животе.

Источник: Аргументы и факты

Зимой последний прием пищи рекомендуется завершать до 19 часов. Такое мнение высказала диетолог Валентина Палаццо, передает «Лента.ру».

По словам специалиста, в холодное время года организм раньше начинает вырабатывать мелатонин из-за недостатка солнечного света. Поздний ужин запускает процесс пищеварения в момент, когда тело готовится ко сну. Это может привести к беспокойному сну, тяжести в животе, раздражительности и усталости на следующий день.

Диетолог также рекомендовала избегать вечером сладостей и алкоголя. Идеальный ужин, по ее словам, должен состоять из нежирных белков, вареных овощей и небольшой порции сложных углеводов.

Ранее врачи назвали продукты, замедляющие старение кожи.