Количество каналов в МАХ превысило 87 тысяч

Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысяч — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Суммарное количество подписчиков каналов в МАХ превысило 28 миллионов человек.
В понедельник в МАХ был зарегистрирован канал «Раньше всех. Ну почти.» — его аудитория на других площадках составляет более 1,9 миллиона человек.
На прошлой неделе в национальном мессенджере появился первый канал-миллионник — им стал «Кремль. Новости». К отметке в миллион подписчиков приближается канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого более 632 тысяч подписчиков.
МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый — закрытый — длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий.
Открытый этап тестирования начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией реестре Роскомнадзора — или организации, которые подключились к «Платформе для партнеров».
MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В середине ноября аудитория МАХ достигла 55 миллионов пользователей.