«Мы же не будем всем ракеты раздавать». Эксперт высказался о направлениях развития ВПК Беларуси

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на развитие ракетного производства и беспилотной авиации, такие виды вооружений, как автоматы и пулеметы, не утратят своей актуальности. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Эксперт, обсуждая тему развития отечественного ВПК, обратил внимание, что не следует сбрасывать со счетов обычные средства вооружения. Несмотря на развитие беспилотной авиации и ракетных вооружений, конфликт в Украине показывает, что актуальными остаются вопросы обеспечения армии автоматами, пулеметами и боеприпасами к ним. «Как показала Украина, на определенных этапах войны не хватило простейших вещей: боеприпасов, пулеметов, автоматов, бронежилетов, касок, формы. Даже когда там кого-то мобилизуют, то еще и тратят определенные суммы для того, чтобы одеть и вооружить людей», — подчеркнул Александр Тищенко.
По его мнению, белорусский военно-промышленный комплекс успешно развивается в плане обеспечения армии обычными средствами вооружений: «У нас есть и вооружение, и боеприпасы, которые позволяют достигать необходимого уровня оснащения и делать запасы».
Кроме того, подчеркнул эксперт, именно такие виды вооружений играют первостепенную роль в защите государства от потенциальной агрессии. «Мы же не будем всем ракеты раздавать, правильно? Есть территориальная оборона, есть пехота. Поэтому нужны автоматы, пулеметы — то, из чего можно вести огонь из-за каждого дерева или куста», — добавил Александр Тищенко.
Говоря про развитие беспилотной авиации, он заметил, что в Беларуси значительная часть территории покрыта лесами. Таким образом, дроны могут оказаться далеко не так эффективны, как в степях Украины. «Да, их надо иметь. Но считать, что это ключ к решению всех боевых проблем, вряд ли получится», — заключил эксперт. -0-
