«Мы же не будем всем ракеты раздавать». Эксперт высказался о направлениях развития ВПК Беларуси

Эксперт, обсуждая тему развития отечественного ВПК, обратил внимание, что не следует сбрасывать со счетов обычные средства вооружения. Несмотря на развитие беспилотной авиации и ракетных вооружений, конфликт в Украине показывает, что актуальными остаются вопросы обеспечения армии автоматами, пулеметами и боеприпасами к ним. «Как показала Украина, на определенных этапах войны не хватило простейших вещей: боеприпасов, пулеметов, автоматов, бронежилетов, касок, формы. Даже когда там кого-то мобилизуют, то еще и тратят определенные суммы для того, чтобы одеть и вооружить людей», — подчеркнул Александр Тищенко.