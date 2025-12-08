Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 47-летний мужчина погиб в спальне во время пожара

В станице Мешковской при пожаре в доме погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мешковской Ростовской области при тушении пожара в частном доме на улице Сосновой спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины. Такая информация появилась в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным ведомства, очаг находился в спальне, прогар пола составил около одного квадратного метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, за минувшие сутки пожарные потушили в регионе семь возгораний, включая три пожара сухой растительности, и помогли на местах четырех ДТП. На вызовы выезжали 140 человек и 35 единиц техники.

МЧС призывает не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и устанавливать автономные пожарные извещатели в жилых помещениях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).