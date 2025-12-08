В Ростовской области 47-летний мужчина погиб в спальне во время пожара

В станице Мешковской Ростовской области при тушении пожара в частном доме на улице Сосновой спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины. Такая информация появилась в Telegram-канале регионального МЧС.
По данным ведомства, очаг находился в спальне, прогар пола составил около одного квадратного метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
Напомним, за минувшие сутки пожарные потушили в регионе семь возгораний, включая три пожара сухой растительности, и помогли на местах четырех ДТП. На вызовы выезжали 140 человек и 35 единиц техники.
МЧС призывает не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и устанавливать автономные пожарные извещатели в жилых помещениях.
