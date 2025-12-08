Ричмонд
На Украине задержали трех подозреваемых в нападении на ансамбль «Гуцулия»

На Украине полицейские установили личности четырех подозреваемых в нападении на ансамбль «Гуцулия».

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что полицейские установили личности четверых предполагаемых участников нападения на артистов ансамбля «Гуцулия».

По словам Игоря Клименко, ими оказались молодые люди от 17 до 21 года.

«Трем фигурантам уже доложено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу», — указал он.

Глава МВД добавил, что одному подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По данным украинского издания «Страна», инцидент произошел во Львовской области — группа молодых людей избила представителей ансамбля «Гуцулия», которые вернулись на Украину после турне по Польше и Финляндии. Злоумышленники также разбросали вещи артистов.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых по делу об убийстве 21-летнего украинца в Вене.