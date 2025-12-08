На Украине задержали трех подозреваемых в нападении на ансамбль «Гуцулия»

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что полицейские установили личности четверых предполагаемых участников нападения на артистов ансамбля «Гуцулия».
По словам Игоря Клименко, ими оказались молодые люди от 17 до 21 года.
«Трем фигурантам уже доложено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу», — указал он.
Глава МВД добавил, что одному подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По данным украинского издания «Страна», инцидент произошел во Львовской области — группа молодых людей избила представителей ансамбля «Гуцулия», которые вернулись на Украину после турне по Польше и Финляндии. Злоумышленники также разбросали вещи артистов.
