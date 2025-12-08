Суд ООН признал приемлемыми требования РФ по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд ООН признал допустимыми встречные претензии России в деле, начатом Украиной в 2022 году по вопросу возможного нарушения Конвенции о геноциде в связи со Спецоперацией. Об этом следует из постановления суда.
Суд признал, что поданные Россией требования «являются приемлемыми и считаются частью текущего разбирательства». Одновременно суд предоставил сторонам процессуальные сроки для дальнейших действий.
Украине дали год — определен крайний срок до 7 декабря 2026 года, чтобы представить свой официальный ответ на российские доводы. После этого России разрешено подготовить и направить свое последующее заявление — на это ей отведен срок до 7 декабря 2027 года.
Напомним, что 26 февраля 2022 года Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России, утверждая, что Москва якобы неправомерно трактует понятие геноцида. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что такие обвинения основаны на искаженной логике. Он подчеркнул, что западные государства используют международное правосудие в своих интересах.