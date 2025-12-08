У 33-летнего волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

У 33-летнего волейболиста сборной Бельгии и новосибирского клуба «Локомотив» Сэма Деру во время планового обследования нашли онкологическое заболевание, теперь ему предстоит пройти курс химиотерапии. Команда не будет разрывать с ним действующий контракт. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.