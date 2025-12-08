У 33-летнего волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

У 33-летнего волейболиста сборной Бельгии и новосибирского клуба «Локомотив» Сэма Деру во время планового обследования нашли онкологическое заболевание, теперь ему предстоит пройти курс химиотерапии. Команда не будет разрывать с ним действующий контракт. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.
— Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остается той же — помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей, — передает слова Деру официальный Telegram-канал новосибирского «Локомотива».
Курс химиотерапии сейчас проходит и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Еще 7 сентября журналистка сообщила о наличии у нее тяжелого заболевания. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. А 22 сентября она призналась, что проходит лечение от рака.
26 сентября в семье Симоньян произошло еще одно горе — умер ее супруг Тигран Кеосаян. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.