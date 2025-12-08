Экономист Литвиненко: глобального дефицита видеокарт в России не ожидается

Российские пользователи начали массово закупать видеокарты для персональных компьютеров, опасаясь их подорожания. При этом дефицита этих комплектующих в России не ожидается, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Инна Литвиненко.
По словам эксперта, на рост цен и спрос влияют три ключевых фактора. Так, во всем мире дорожает оперативная память в связи с цифровизацией. Кроме того, российский рынок дополнительно ограничен санкциями, что сказывается на логистике и работе с производителями. Третьим фактором станет технологический сбор, который вступит в силу с 1 января 2026 года.
Экономист заверила, что глобального дефицита видеокарт в России не предвидится. Однако рост цен продолжится. Дефицит, по ее мнению, может быть искусственно спровоцирован поставщиками для оправдания повышения стоимости.
Литвиненко посоветовала покупателям не поддаваться ажиотажу, так как даже после введения технологического сбора цены могут снизиться к концу 2026 года, либо на рынке появятся новые, более доступные технологические решения.
