Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью дипломата Мацегоры

Ушедший из жизни Александр Мацегора помог вывести отношения РФ и КНДР на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил глава Совбеза Шойгу.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, назвав его патриотом и настоящим профессионалом. Его слова приводятся на сайте Совбеза.

«Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, он всегда стойко отстаивал интересы России на международной арене», — заявил Шойгу.

Он отметил, что именно преданность делу и беззаветное служение Родине Мацегоры во многом способствовали укреплению российско-северокорейских отношений и выводу их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой родным близким, а также всем, кто знал этого неординарного человека», — сообщил Шойгу.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Мацегора скончался 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.

Накануне также стало известно о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Вадима Разумовского.

