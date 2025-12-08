Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью дипломата Мацегоры

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, назвав его патриотом и настоящим профессионалом. Его слова приводятся на сайте Совбеза.
«Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, он всегда стойко отстаивал интересы России на международной арене», — заявил Шойгу.
Он отметил, что именно преданность делу и беззаветное служение Родине Мацегоры во многом способствовали укреплению российско-северокорейских отношений и выводу их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
«Выражаю искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой родным близким, а также всем, кто знал этого неординарного человека», — сообщил Шойгу.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Мацегора скончался 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.
Накануне также стало известно о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Вадима Разумовского.