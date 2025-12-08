Евросоюз упростит выдворение нелегальных мигрантов из стран объединения

Согласно заявлению, утвержденный регламент устанавливает общеевропейские процедуры возвращения мигрантов, налагает обязательства на тех, кто не имеет права на пребывание, и создает инструменты сотрудничества между странами-членами. Он также позволяет им создавать центры возвращения в третьих странах.