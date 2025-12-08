Инициатива Мордовии поддержана: в 2026 году выберут семейную столицу России

Подводя итоги, Артём Здунов объявил о принятом решении: «Сегодня мы приняли стратегическое решение. Со следующего года будет проводиться конкурс “Семейная столица России”. Проведем и семейный форум. Важно — этот конкурс не для того, чтобы регионы соревновались между собой, а чтобы видели лучшие достижения и подтягивались к лидерам». Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов предложил провести в Саранске всероссийский семейный слет организации. Кроме того, было решено в будущем году проводить совместные заседания комиссии по «Семье» с комиссиями «Инфраструктура для жизни» и «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».