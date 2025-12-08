Инициатива Мордовии поддержана: в 2026 году выберут семейную столицу России

На очередном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», которое провел в Москве Глава Республики Мордовия Артём Здунов, обсуждались итоги реализации демографических программ и новые инициативы.
В работе участвовали Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, представители федеральных ведомств и регионов. Артём Здунов отметил, что в текущем году 41 субъекту с рождаемостью ниже среднероссийского уровня было выделено свыше 12,5 млрд рублей, и на заседании были рассмотрены предварительные итоги этой работы, включая пилотные проекты в Тамбовской, Пензенской и Новгородской областях, а также программу патронажа семей в Липецкой, Смоленской и Ярославской областях.
Министр Антон Котяков подчеркнул важность достижения поставленной Президентом цели по увеличению суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году. Также министр обратил внимание на необходимость активного вовлечения работодателей во внедрение корпоративного демографического стандарта.
Опытом пилотного проекта по повышению рождаемости в малых городах поделилась заместитель губернатора Новгородской области Анна Тимофеева. Она отметила, что параллельное строительство жилья и создание инфраструктуры в населенных пунктах, где оно не велось десятилетиями, вызвало сильный положительный отклик. Особая работа с семьями участников СВО привела к рождению почти 150 детей, и впервые за десять лет в регионе удалось остановить падение суммарного коэффициента рождаемости.
Участники заседания обсудили инициативу комиссии Госсовета о проведении в следующем году конкурса «Семейная столица России». Идею поддержали эксперты, в том числе председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который заявил: «Много экспертов говорят о необходимости реализации специальных междемографических опытов на городском уровне. Такие масштабные конкурсы должны именно в регионах проходить — это дает максимальный эффект. Поддерживаем Саранск!». В поддержку также выступили представители Совета Федерации и Государственной Думы.
Подводя итоги, Артём Здунов объявил о принятом решении: «Сегодня мы приняли стратегическое решение. Со следующего года будет проводиться конкурс “Семейная столица России”. Проведем и семейный форум. Важно — этот конкурс не для того, чтобы регионы соревновались между собой, а чтобы видели лучшие достижения и подтягивались к лидерам». Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов предложил провести в Саранске всероссийский семейный слет организации. Кроме того, было решено в будущем году проводить совместные заседания комиссии по «Семье» с комиссиями «Инфраструктура для жизни» и «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».