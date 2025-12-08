Ричмонд
Штормовой ветер повалил деревья и оставил жителей Кубани без света

На Кубани сильный ветер оставил районы без электричества и перекрыл дороги.

Источник: Комсомольская правда

Мощный штормовой ветер обрушился на несколько районов Краснодарского края, повалив деревья и повредив линии электропередачи. Пострадал 37-летний житель Новокубанского района. Об этом сообщают коллеги из «КП — Кубань».

— Дерево рухнуло на мужчину, очевидец помог ему выбраться и вызвал спасателей. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказали свидетели происшествия.

Особенно сильно непогода ударила по Ейскому и Щербиновскому районам. Там ветер обрывал линии электропередачи, перекрывал деревьями дороги, крупная ветка упала прямо на проезжую часть, а на Таганрогском заливе поднялись большие волны.

Глава Щербиновского района Сергей Дормидонтов рассказал, что аварии устранит местный РЭС, все доступные бригады уже задействованы. МЧС рекомендует водителям избегать поездок, а жителям не находиться под деревьями и линиями ЛЭП.

