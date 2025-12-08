Штормовой ветер повалил деревья и оставил жителей Кубани без света

Мощный штормовой ветер обрушился на несколько районов Краснодарского края, повалив деревья и повредив линии электропередачи. Пострадал 37-летний житель Новокубанского района. Об этом сообщают коллеги из «КП — Кубань».
— Дерево рухнуло на мужчину, очевидец помог ему выбраться и вызвал спасателей. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказали свидетели происшествия.
Особенно сильно непогода ударила по Ейскому и Щербиновскому районам. Там ветер обрывал линии электропередачи, перекрывал деревьями дороги, крупная ветка упала прямо на проезжую часть, а на Таганрогском заливе поднялись большие волны.
Глава Щербиновского района Сергей Дормидонтов рассказал, что аварии устранит местный РЭС, все доступные бригады уже задействованы. МЧС рекомендует водителям избегать поездок, а жителям не находиться под деревьями и линиями ЛЭП.
