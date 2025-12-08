Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России

Президент также отметил, что важно добиться «обеления» отечественной экономики так, чтобы представители бизнеса не уходили «в тень», а работали легально. Путин ранее сказал, что годовая инфляция в России уже упала до семи процентов, а к концу года она достигнет шести процентов.