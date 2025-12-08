Ричмонд
Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России

Необходимо усилить контроль за оборотом наличных средств профильными ведомствами в качестве одного из инструментов борьбы с уходом бизнеса в теневой сектор экономики. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

Президент также отметил, что важно добиться «обеления» отечественной экономики так, чтобы представители бизнеса не уходили «в тень», а работали легально. Путин ранее сказал, что годовая инфляция в России уже упала до семи процентов, а к концу года она достигнет шести процентов.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, отметил, что добиться укрепления курса рубля удалось благодаря снижению объемов импорта. Но текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров.

