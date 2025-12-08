Жителей США предупредили о нападении ненормальных оленей

По данным властей, большинство инцидентов связано с тем, что жители незаконно содержат оленей дома или пытаются их подкармливать. Специалист по оленям Эйприл Боггс Поп предупредила, что кормление диких животных приводит к тому, что они перестают бояться человека и начинают вести себя неестественно. Агрессия особенно проявляется в период гона, когда животное может нанести тяжелые травмы рогами и копытами.