Жителей США предупредили о нападении ненормальных оленей

В американском штате Северная Каролина участились случаи нападения оленей на людей. Об этом сообщили журналистам местные власти и эксперты, передает «Лента.ру».
По данным властей, большинство инцидентов связано с тем, что жители незаконно содержат оленей дома или пытаются их подкармливать. Специалист по оленям Эйприл Боггс Поп предупредила, что кормление диких животных приводит к тому, что они перестают бояться человека и начинают вести себя неестественно. Агрессия особенно проявляется в период гона, когда животное может нанести тяжелые травмы рогами и копытами.
Эксперт по млекопитающим Коллин Олфенбуттел отметил, что содержание оленя в неволе не равно заботе о нем. В домашних условиях животные недоедают, что вредит их здоровью. Кроме того, если олень нападет на человека, его, скорее всего, усыпят. В Северной Каролине держать оленей дома разрешено только при наличии специальной лицензии.
