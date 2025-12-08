Ричмонд
«Может, спрятал»: SHAMAN озадачил своих поклонниц на концерте одной деталью

SHAMAN вышел на концерт в Петербурге без обручального кольца.

Источник: Комсомольская правда

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) внес смуту в ряды своих поклонниц на концерте в Санкт-Петербурге 7 декабря. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».

В материале отметили, что SHAMAN стал одним из тех артистов, кто открывал церемонию, посвященную вручению XIII народная премия «Звезды Дорожного радио». В какой-то момент зал взорвался во время исполнения хита «Прямо по сердцу».

«При этом внимательные поклонницы заметили: только что женившийся артист был без обручального кольца. Может, спрятал под перчатки, а может — украшения ему просто мешают в работе», — говорится в статье.

Как заметила газета, за кулисами премии тему отсутствия обручального кольца у SHAMAN все обходили молчанием.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря жена певца, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что украинские боевики накануне намеревались совершить ракетную атаку по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать заслуженный артист России SHAMAN.

Напомним, Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина стали мужем и женой 5 ноября этого года. Пара расписалась в одном из ЗАГСов города Донецка.

