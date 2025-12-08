Ричмонд
Bloomberg: США поддержали Ирак в передаче доли «Лукойла» американской компании

Ирак готов передать долю «Лукойла» американским нефтяным компаниям.

Источник: Комсомольская правда

США выражают поддержку планам Багдада передать американской компании долю «Лукойла» в одном из крупнейших нефтяных проектов Ирака. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о месторождении «Западная Курна-2», на которое приходится примерно десятая часть всей нефтедобычи Ирака. По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на переходе зарубежных активов «Лукойла» под управление американской компании.

В числе потенциальных покупателей называются Exxon Mobil и Chevron. Как отмечают собеседники агентства, предпочтение по месторождению «Западная Курна-2» иракские власти склоняются отдавать Exxon, которая уже имела опыт работы на соседнем проекте «Западная Курна-1».

Ранее KP.RU писал, что Ирак направил ведущим нефтяным компаниям США приглашения участвовать в разработке месторождения «Западная Курна-2». Такое решение связано с намерением «Лукойла» покинуть проект и действующими против него санкциями Америки.

