Одесские правоохранители в поисках уклонистов начали проверять документы у мужчин, одетых в традиционные еврейские одежды. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили местные СМИ.
По данным журналистов, некоторые граждане якобы стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу. Дело в том, что мужчин, одетых в религиозные наряды иудеев, полицейские раньше не проверяли, передает текст материала РИА Новости.
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») в Смеле похитили священнослужителя Черкасской епархии Украинский православной церкви (УПЦ) Константина Волового. Он является отцом пяти детей и имеет основания для отсрочки от службы в рядах национальной армии.
Это не первый подобный случай. Настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовом протоиерея Александра Московчука похитили и удерживали в течение пяти суток сотрудники ТЦК Одесской области. А до этого их коллеги похитили протоиерея канонической УПЦ Николая Григу в Черновицкой области.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.