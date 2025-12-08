Одетых в еврейские одежды мужчин начали проверять в Одессе в поисках уклонистов

Это не первый подобный случай. Настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовом протоиерея Александра Московчука похитили и удерживали в течение пяти суток сотрудники ТЦК Одесской области. А до этого их коллеги похитили протоиерея канонической УПЦ Николая Григу в Черновицкой области.