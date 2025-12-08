Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Черное сердце Америки» и «Мулатка шоколадка»: на маркетплейсах в Башкирии нашли странные семена

В Башкирии на маркетплейсах нашли 1079 несуществующих сортов овощей.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор Башкирии выявил на популярных маркетплейсах более тысячи несуществующих сортов овощей и фруктов. За 11 месяцев 2025 года в ходе мониторинга было обнаружено 1079 наименований семян, не внесенных в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в России.

Как сообщает ведомство, в интернет-магазинах продавались семена овощных культур с фантазийными и порой экзотическими названиями, которые отсутствуют в официальном реестре. Среди выявленных примеров — капуста «Терраса» и «Засолиха», морковь «Дон Кихот» и «Рыжая невеста», огурцы «Селедочка» и «Змей искуситель», перец «Великолепный век», свекла «Мулатка шоколадка», томаты «Черное сердце Америки», «33 поросенка» и «Делай деньги».

Подобная практика, заявили специалисты, нарушает пункт 2 статьи 16 Федерального закона «О семеноводстве», а также порядок реализации семян сельскохозяйственных растений. Россельхознадзор выдал 12 официальных предостережений продавцам и владельцам интернет-площадок о недопустимости нарушений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.