«Черное сердце Америки» и «Мулатка шоколадка»: на маркетплейсах в Башкирии нашли странные семена

Россельхознадзор Башкирии выявил на популярных маркетплейсах более тысячи несуществующих сортов овощей и фруктов. За 11 месяцев 2025 года в ходе мониторинга было обнаружено 1079 наименований семян, не внесенных в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в России.
Как сообщает ведомство, в интернет-магазинах продавались семена овощных культур с фантазийными и порой экзотическими названиями, которые отсутствуют в официальном реестре. Среди выявленных примеров — капуста «Терраса» и «Засолиха», морковь «Дон Кихот» и «Рыжая невеста», огурцы «Селедочка» и «Змей искуситель», перец «Великолепный век», свекла «Мулатка шоколадка», томаты «Черное сердце Америки», «33 поросенка» и «Делай деньги».
Подобная практика, заявили специалисты, нарушает пункт 2 статьи 16 Федерального закона «О семеноводстве», а также порядок реализации семян сельскохозяйственных растений. Россельхознадзор выдал 12 официальных предостережений продавцам и владельцам интернет-площадок о недопустимости нарушений.
