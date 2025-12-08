«Черное сердце Америки» и «Мулатка шоколадка»: на маркетплейсах в Башкирии нашли странные семена

Россельхознадзор Башкирии выявил на популярных маркетплейсах более тысячи несуществующих сортов овощей и фруктов. За 11 месяцев 2025 года в ходе мониторинга было обнаружено 1079 наименований семян, не внесенных в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в России.