Суд ООН признал приемлемыми требования России по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) признал допустимыми встречные требования России в деле, возбужденном Украиной в 2022 году, в рамках которого рассматривается возможное нарушение конвенции о геноциде. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря, из постановления суда.

Суд также установил для Киева конечный срок до 7 декабря 2026 года для подачи ответа по требованиям российской стороны.

— Международный Суд признал встречные требования, представленные Россией по делу, касающемуся Обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, допустимыми и включил их в производство по данному делу, — передает сайт суда.

17 ноября стало известно о том, что некоторые западные страны, включая Великобританию и Францию, запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Его заседания, посвященные украинскому конфликту, не являются постоянным пунктом повестки дня Совета, но проходят почти каждый месяц.

14 ноября США впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к представленной Москве резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма.

