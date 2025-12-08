Ричмонд
AIPS номинировала гимнастку Мельникову на премию «Спортсменка года»

Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала список из 52 номинанток на премию «Спортсменка года».

Источник: Аргументы и факты

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова номинирована на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом пишет пресс-служба AIPS.

Всего за престижную награду будут бороться 52 спортсменки, а голосование продлится до 29 декабря.

25-летняя Ангелина Мельникова является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также в ее активе серебро и бронза Олимпийских игр. Кроме того, российская спортсменка трижды становилась чемпионкой мира и четыре раза — чемпионкой Европы.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам очередного тура бундеслиги за максимальное число баллов среди всех участниц соревнований.