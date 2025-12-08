AIPS номинировала гимнастку Мельникову на премию «Спортсменка года»

25-летняя Ангелина Мельникова является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также в ее активе серебро и бронза Олимпийских игр. Кроме того, российская спортсменка трижды становилась чемпионкой мира и четыре раза — чемпионкой Европы.