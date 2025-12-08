Подростка из Севастополя доставили спецбортом в Москву после атаки ВСУ

В столицу из Севастополя спецбортом доставили 15-летнюю Арину, которая получила минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на город. Несчастье произошло вечером 30 ноября в парке Победы — на девочку обрушились обломки сбитой воздушной цели. Об этом сообщают коллеги из «КП — Крым».
— Ребенок транспортирован в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, — рассказали в Telegram-канале Российской детской клинической больницы.
В реанимации Арине провели обследование и начали заместительную почечную терапию. Ее осмотрела бригада хирургов, нейрохирургов, офтальмологов и оториноларингологов.
Московские врачи консультировали севастопольских коллег по тактике лечения еще с первого дня после ранения — через телемедицину, пока пациентка находилась в городской больнице № 5.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).