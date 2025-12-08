Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка из Севастополя доставили спецбортом в Москву после атаки ВСУ

В Москву привезли подростка, пострадавшего при атаке ВСУ на Севастополь.

Источник: Комсомольская правда

В столицу из Севастополя спецбортом доставили 15-летнюю Арину, которая получила минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на город. Несчастье произошло вечером 30 ноября в парке Победы — на девочку обрушились обломки сбитой воздушной цели. Об этом сообщают коллеги из «КП — Крым».

— Ребенок транспортирован в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, — рассказали в Telegram-канале Российской детской клинической больницы.

В реанимации Арине провели обследование и начали заместительную почечную терапию. Ее осмотрела бригада хирургов, нейрохирургов, офтальмологов и оториноларингологов.

Московские врачи консультировали севастопольских коллег по тактике лечения еще с первого дня после ранения — через телемедицину, пока пациентка находилась в городской больнице № 5.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).