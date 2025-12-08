Подростка из Севастополя доставили спецбортом в Москву после атаки ВСУ

В столицу из Севастополя спецбортом доставили 15-летнюю Арину, которая получила минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на город. Несчастье произошло вечером 30 ноября в парке Победы — на девочку обрушились обломки сбитой воздушной цели. Об этом сообщают коллеги из «КП — Крым».