Названа причина, почему Боня подала в суд на невесту Лепса

Основанием для судебного разбирательства, которое Виктория Боня инициировала против невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы, стал опубликованный ею пост в социальной сети. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Как пояснили в суде, Боня считает, что размещенный Кибой 1 июля пост в Instagram* содержит недостоверную информацию. Публикация наносит ущерб репутации блогера и умаляет ее достоинство.
Предварительная процедура по делу прошла в понедельник, однако ни истец, ни ответчик на нее не явились. Само судебное заседание назначено на 25 декабря, когда стороны должны будут представить свои позиции по спору.
* — Продукт компании Meta — признанной на территории РФ экстремисткой и запрещенной организации.