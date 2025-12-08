Bloomberg: США поддержали Ирак в передаче актива «Лукойла» американской компании

США поддерживают планы Ирака передать долю российской компании «Лукойл» в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны, Западной Курне-2, американской компании. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента страны.
— Мы воодушевлены первоначальными договоренностями министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну-2 американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке, — передает агентство.
22 октября Министерство финансов США сообщило, что новые антироссийские санкции со стороны Штатов затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». В связи с этим 27 октября руководство корпорации объявило о планах продать зарубежные активы из-за введения санкций как в отношении нее, так и ее дочерних предприятий.
27 ноября Великобритания выдала лицензию на продолжение до 26 февраля операций с компанией Lukoil International GmbH, в которую входят зарубежные активы «Лукойла». Согласно документу, деньги, предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний, должны поступать на замороженный счет, если компанию все еще контролирует ПАО «Лукойл».