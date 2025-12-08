Bloomberg: США поддержали Ирак в передаче актива «Лукойла» американской компании

22 октября Министерство финансов США сообщило, что новые антироссийские санкции со стороны Штатов затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». В связи с этим 27 октября руководство корпорации объявило о планах продать зарубежные активы из-за введения санкций как в отношении нее, так и ее дочерних предприятий.