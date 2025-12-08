Жителям Башкирии стало проще попасть к врачу: благодаря спецпроекту время ожидания приема сократилось на 20%

Внедрение «Бережливого производства» в медицинских организациях Башкирии привело к значимым результатам. Об этом сообщил на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, благодаря оптимизации процессов время ожидания приема у врача сократилось на 20%, а сроки приезда скорой помощи уменьшились также на 20%.
Одним из ключевых показателей, доложил Рахматуллин, стало повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Если в 2022 году этот показатель составлял 42,5%, то к 2024 году он вырос до 60,6%.
Принципы бережливого производства начали внедрять в республике с 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Новая модель организации оказания медицинской помощи». За пять лет в медучреждениях региона было реализовано 1565 проектов, направленных на оптимизацию рабочих процессов, сокращение потерь времени и повышение комфорта для пациентов.
С 2025 года эта работа продолжается уже в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда». Как отметил министр, в текущем году оптимизация проводится не только в поликлиниках, но и в стационарах, а также в стоматологических поликлиниках.
