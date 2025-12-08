Новое качество жизни каждого белоруса. Карпенко обсудил со студентами БГПУ приоритеты пятилетки

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты, которые заложены в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы, стали темой обсуждения во время встречи председателя ЦИК Игоря Карпенко со студентами БГПУ им. М. Танка по теме предстоящего заседания Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Карпенко назвал семь приоритетов программы: национальная демографическая безопасность; развитие человеческого потенциала; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития, цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики; реализация туристического потенциала. Председатель ЦИК подчеркнул, что все эти приоритеты направлены во благо человека. Цель пятилетия — переход к новому качеству жизни каждого белоруса.
Говоря, в частности, о развитии человеческого потенциала, Игорь Карпенко обратил внимание на важность повышения уровня практикоориентированности в образовании. Так, следует повышать долю профессионального компонента по всем специальностям профессионально-технического, среднего специального и высшего образования — сейчас она составляет примерно треть.
«Приходится задумываться над тем, как мы организуем практику, как будет вестись работа с заказчиками кадров. Соответственно в этой программе заложен показатель обеспеченности кадрами во взаимодействии с работодателем», — отметил Игорь Карпенко.
Каждая отрасль, по его словам, должна очень быстро и гибко реагировать на актуальные потребности. Отсюда необходимость актуализировать программы подготовки по различным специальностям.
Относительно развития системы образования председатель ЦИК обратил внимание на важность работы, которую проводит Национальный детский технопарк. Ребят с раннего возраста обучают проектным методам, сопровождают вплоть до поступления в вуз и выпуска из него. Выпускники Национального детского технопарка могут поступить в университет без вступительных экзаменов — отбор проводится серьезный.
Игорь Карпенко также обратил внимание на системность в плане переподготовки и повышения квалификации кадров в области образования.
Утверждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы будет вынесено на второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Председатель ЦИК отметил, что этот орган народовластия создавался для определения стратегии развития государства, общества в целом, приоритетных направлений социально-экономического развития, основных направлений внутренней и внешней политики. -0-