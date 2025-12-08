Во Львове опровергли информацию об унижении русскоязычной девочки в саду

Напомним, ранее в Сети появилась публикация от мамы девочки по имени Даша, которая воспитывается в русскоязычной семье во Львове. Женщина обнаружила, что ее ребенок оказался единственным, кто остался без подарка в детском саду. По словам матери девочки, это было коллективное решение родителей группы.