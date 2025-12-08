Во Львове опровергли информацию об унижении русскоязычной девочки в саду

Департамент образования и культуры Львовского городского совета опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что в одном из детских садов Львова русскоязычного ребенка лишили подарка на праздник святого Николая.
«Мы тщательно все проверили. Такой ситуации в садиках Львова не было», — заявил глава городского департамента образования Андрей Закалюк.
При этом в комментариях жители Львова заявляют, что эта история действительно произошла, подтверждая это своими рассказами о том, как их детей притесняли в садах за русский язык.
Напомним, ранее в Сети появилась публикация от мамы девочки по имени Даша, которая воспитывается в русскоязычной семье во Львове. Женщина обнаружила, что ее ребенок оказался единственным, кто остался без подарка в детском саду. По словам матери девочки, это было коллективное решение родителей группы.
Также она опубликовала скриншот из чата для родителей, где воспитатель предложила женщине «учить украинский с ребенком», пообещав, что тогда «в следующем году, возможно, и к Даше приедет Николай».