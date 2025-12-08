Зеленский заявил о сокращении плана США и отверг компромиссы по территориям

План Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта Москвы и Киева был сокращен с 28 до 20 пунктов. Американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, советники по безопасности Украины и стран Европы доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру вторника, 9 декабря, чтобы передать его США.
— Украина не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории, — передает слова Зеленского Telegram-канал Clash Report.
Глава украинского государства ранее также отметил, что Москва и Киев в рамках урегулирования конфликта пока не смогли договориться по поводу территорий, так как у США, России и Украины нет единой позиции по Донбассу.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что переговоры России и Украины по мирному урегулированию военного конфликта должны проходить исключительно в тишине.