«Работа мечты» может быть ловушкой: мошенники обманывают россиян под видом работодателей

При попытке проверить легальность компании, ИНН или адрес, так называемый «работодатель» отказывается предоставлять информацию и прибегает к манипуляциям и угрозам. В МВД подчеркнули, что настоящая компания никогда не будет скрывать свои реквизиты и обвинять соискателя в недоверии.