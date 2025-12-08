«Работа мечты» может быть ловушкой: мошенники обманывают россиян под видом работодателей

Мошенники все чаще выдают себя за работодателей, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники заманивают жертв «работой мечты» и переводят общение в мессенджеры. Далее под предлогом проверки программного обеспечения аферист уточняет марку телефона, чтобы заразить устройство вредоносным ПО. Затем под видом «анкеты» собирает личные данные.
При попытке проверить легальность компании, ИНН или адрес, так называемый «работодатель» отказывается предоставлять информацию и прибегает к манипуляциям и угрозам. В МВД подчеркнули, что настоящая компания никогда не будет скрывать свои реквизиты и обвинять соискателя в недоверии.
Ранее KP.RU писал, что россиянам советуют отключить показ текста СМС на заблокированном телефоне и не переходить по подозрительным ссылкам. Мошенники, выдавая себя за банки, пытаются выманить реквизиты карт и коды безопасности для списания средств.